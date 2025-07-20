Украинские силы разгромили врага на Харьковщине: уничтожены позиции врага, горел склад горючего. Видео

Украинские пограничники бок о бок с собратьями из других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на украинской земле. Недавно дроноводы 4 пограничного отряда Госпогранслужбы нанесли россиянам потери на Харьковщине.

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Среди уничтоженных целей – склад горючего, антенны связи, боевые позиции оккупантов и пункт запуска вражеских дронов. Кадры боевой работы показали в оперативно-тактической группировке "Харьков".

"Каждый вылет — это ювелирная работа операторов, направленная на ослабление боевого потенциала противника. Пилоты-аэроразведчики 4 пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны Украины продолжают эффективно уничтожать силы противника на Южно-Слобожанском направлении", – указано в сообщении.

На опубликованных кадрах зафиксировано филигранное уничтожение с помощью FPV-дронов:

– склада горюче-смазочных материалов врага;

– трех антенн связи;

– трех боевых позиций российских оккупантов;

– пункта запуска вражеских беспилотников.

Напомним, ранее OBOZ.UA на Курском направлении экипаж пограничников спас 11 раненых побратимов. Защитники провели успешную эвакуацию.

Также недавно украинские пограничники взяли в плен двух оккупантов с помощью дрона.

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