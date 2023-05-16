Украинские воины начнут обучение на танках Abrams в Германии через несколько недель – Пентагон

В Министерстве обороны США подтвердили, что обещанные Украине танки Abrams уже находятся в Германии, где украинские военные будут проходить на них учения. Речь идет про 31 единицу этой военной техники.

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Обучения украинских танковых экипажей начнутся в ближайшие несколько недель. Об этом сказал представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге в понедельник, 16 мая, передает CNN.

Тренировки будут проходить в тренировочном центре Граффенвер. Как ожидается, программа обучения продлится несколько месяцев, а осенью танки будут отправлены в Украину.

"Могу подтвердить, что 31 учебный танк M1A1 Abrams прибыл в учебный центр Граффенвер в Германии для подготовки к дальнейшему обучению украинских танковых экипажей. Экипажи, как ожидается, прибудут и начнут обучение в следующие несколько недель", – сказал он.

По словам Райдера, танки, которые сейчас прибывают в Германию, предназначены специально для обучения украинских экипажей, а танки, которые в конечном итоге будут отправлены в Украину, проходят ремонт и подготовку к отправке.

"Поскольку мы делаем это одновременно, мы сможем предоставить им эти танки осенью, чтобы доставить их в Украину до конца года", – сказал Райдер.

Ранее глава оборонного ведомства США Ллойд Остин также сообщил, что танки Abrams украинская армия получит в начале осени 2023 года. Он заверил, что Штаты делают все возможное, чтобы ускорить поставки этой военной техники Украине, которая борется с полномасштабным вторжением РФ и готовится к контрнаступлению.

Что известно о M1 Abrams, которые получит Украина, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам спикера Командования армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла, международное сообщество предоставило Силам обороны Украины около 600 видов вооружений, военной техники и амуниции. Такое разнообразие номенклатуры – это больше, чем у любой армии мира, "особенно воюющей".

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