Украинские войска продвинулись на тактическом участке Константиновка-Дружковка и Александровском направлении – ISW

На восточном фронте зафиксированы новые успехи украинских войск. Силы обороны добились тактических успехов в Донецкой области, продвинувшись сразу на нескольких направлениях.

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В то же время российские оккупационные войска пытаются контратаковать, а на захваченных территориях вводят жесткие ограничения для гражданских лиц. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Продвижение на участке Константиновка-Дружковка

Украинские военные успешно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Это подтверждают верифицированные кадры с геолокацией, опубликованные в период с 8 по 12 июня.

Видеозаписи ударов российских войск по украинским позициям указывают на то, что ВСУ заняли новые рубежи на северо-востоке Молочарки (к северу от Константиновки) и на северо-восточной окраине Ильиновки (к югу от Константиновки). Кадры ударов свидетельствуют о присутствии украинских сил на севере Молочарки, севере и западе Ильиновки, а также в северо-восточной, северной, западной, центральной и южной частях самой Константиновки. Примечательно, что ранее российские источники утверждали, будто эти зоны находятся под контролем армии РФ.

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В то же время министерство обороны РФ заявило, что подразделения группировки "Центр" якобы захватили Приют (к юго-западу от Дружковки), а один из российских военных блогеров сообщил о захвате Тихоновки (к северу от Константиновки).

Успехи ВСУ на Александровском направлении

Украинская армия также улучшила свои позиции в направлении Александровки. Согласно геолокационным данным от 11 июня, российские войска вели обстрел украинских позиций к югу от Воскресенки (к востоку от Александровки). Это прямо указывает на недавнее продвижение ВСУ в данном районе.

Со стороны противника поступают заявления о контратаках. Российский пропагандист утверждал, что оккупационным войскам удалось захватить населенный пункт Воронное (к юго-востоку от Александровки).

Удары по тыловой логистике врага

Украинская армия продолжает систематическую кампанию ударов средней дальности по объектам на временно оккупированной территории Донецкой области. 12 июня в полку Сил беспилотных систем Украины сообщили, что держат под огневым контролем с помощью дронов ключевые российские наземные линии связи в Донецкой области и на подступах к ней.

Эффективность этой работы подтверждают визуальные данные. В частности, 11 июня зафиксирован пожар на автозаправочной станции в Макеевке (к востоку от Донецка) после атаки украинского БПЛА. Кроме того, 12 июня были верифицированы кадры удара украинского беспилотника по российскому топливному баку к югу от Донецка.

На фоне активизации ВСУ и регулярных ударов по тылам, оккупационная администрация так называемой "ДНР" пошла на усиление мер безопасности, фактически ограничивая свободу передвижения мирного населения. С 12 июня на оккупированной территории Донецкой области вводится полный запрет на ночные пассажирские перевозки по дорогам региона. Кроме того, марионеточный режим запретил выезд организованных детских развлекательных групп в районы за пределы временно оккупированной Донецкой области.

Напомним, оккупационная армия РФ сосредоточила значительные силы на захвате Константиновки, которая стала главным пунктом наступательной кампании агрессора весной-летом 2026 года. На этом направлении оккупанты задействовали элементы нескольких армий и укомплектовали штурмовые подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижении" в Константиновке Донецкой области. Между тем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

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