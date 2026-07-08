Украинский дрон поразил ещё один танкер "теневого флота" РФ: на этот раз в Чёрном море. Видео

Служба безопасности Украины поразила морским дроном-камикадзе Sea Baby нефтеналивной танкер Blue, входивший в состав теневого флота России. На момент атаки судно находилось вблизи Ялты, в Черном море.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Попадание произошло в кормовую часть судна.

Что известно

В результате атаки, по данным силовиков, судно получило существенные повреждения. По дрону открывала огонь авиация, но безрезультатно.

Силовики отмечают, что судно находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за перевозку российской нефти с целью обхода антироссийских санкций.

Главные истории дня

Blue является представителем Suezmax – крупных морских танкеров, используемых для перевозки значительных объемов нефти и нефтепродуктов.

Напомним, ранее СБУ нанесла удары по военной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Крыму. Были поражены авиабаза "Джанкой", инфраструктура порта "Крым" в Керчи, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Также силовики во второй раз за неделю атаковали российский аэродром "Саки". Удалось также поразить ангары аэродрома "Гвардейское" в Симферопольском районе, и в результате атаки повреждения получили семь летательных аппаратов тактической авиации Воздушно-космических сил России.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы центра спецопераций "Альфа" нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области России. Это был уже второй удар за текущий месяц по объекту, обеспечивающему Москву топливом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!