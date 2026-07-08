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Украинский дрон поразил ещё один танкер "теневого флота" РФ: на этот раз в Чёрном море. Видео

Илья Рябинин
War
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СБУ поразила танкер теневого флота России
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Служба безопасности Украины поразила морским дроном-камикадзе Sea Baby нефтеналивной танкер Blue, входивший в состав теневого флота России. На момент атаки судно находилось вблизи Ялты, в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Попадание произошло в кормовую часть судна.

Что известно

В результате атаки, по данным силовиков, судно получило существенные повреждения. По дрону открывала огонь авиация, но безрезультатно.

По дрону открыли огонь.

Силовики отмечают, что судно находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за перевозку российской нефти с целью обхода антироссийских санкций.

Blue является представителем Suezmax – крупных морских танкеров, используемых для перевозки значительных объемов нефти и нефтепродуктов.

Дрон Sea Baby поразил российский танкер.
На момент атаки корабль находился у Ялты.

Напомним, ранее СБУ нанесла удары по военной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Крыму. Были поражены авиабаза "Джанкой", инфраструктура порта "Крым" в Керчи, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Также силовики во второй раз за неделю атаковали российский аэродром "Саки". Удалось также поразить ангары аэродрома "Гвардейское" в Симферопольском районе, и в результате атаки повреждения получили семь летательных аппаратов тактической авиации Воздушно-космических сил России.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы центра спецопераций "Альфа" нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области России. Это был уже второй удар за текущий месяц по объекту, обеспечивающему Москву топливом.

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