Украинцев призвали помочь с ремонтом авто для разведчиков: как присоединиться к сбору

Разведчики 22 отдельной механизированной бригады обращаются к украинцам с просьбой о помощи. Сейчас им остро необходимо поставить на колеса переданный из Германии бесплатно внедорожник.

Автомобиль уже находится в Украине, осталось только закупить необходимые запчасти и подготовить его к отправке на фронт. Присоединиться к срочному сбору 60 тысяч гривен на ремонт авто для воюющей на Бахмутском направлении бригады может каждый.

Защитники Украины просят соотечественников помочь с ремонтом автомобиля для разведчиков.

"Просим помочь закрыть сбор на ремонт внедорожника Ford Explorer для разведчиков 22 ОМБр. Авто было привезен из Германии, его отдали бесплатно, но оно нуждается в ремонте. Автомобиль уже находится на СТО во Львове и ждет запчасти. Стоимость запчастей с работой по ремонту составляет 60 тысяч гривен", – говорится в призыве о помощи.

В настоящее время подразделения 22 ОМБр, как видно из публикаций на странице бригады в Facebook, освобождают от российских оккупантов Донетчину, в частности, они минусуют захватчиков на Бахмутском направлении. И качественная работа разведки помогает воинам бригады делать это более эффективно.

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Присоединиться к сбору может каждый, кто имеет возможность и желание приблизить победу и поддержать тех, кто стоит на защите нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Сделать это можно по реквизитам:

Моно: 5375 4112 0723 8648 или через Банк Моно.

Приватбанк:

4731219631695388 Грн

4149499376462451 USD

5168752017258339 Евро

Pay Pal: [email protected]

"Просим всех, у кого есть желание и возможность, помочь закрыть сбор! У кого есть друзья в Украине и за рубежом, которые хотят и могут помочь, бросайте им номера карт или счета на Pay Pal. Спасибо всем за помощь!.. Верьте в Силы обороны Украины!" – призвали организаторы сбора.

Напомним, в конце сентября командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как минометчики 22 ОМБр уничтожают врага в окрестностях Клещиевки.

Также сообщалось, что 17 сентября Зеленский сообщил об освобождении Силами обороны населенного пункта Клещиевка к югу от Бахмута.