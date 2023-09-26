Работает 22-я бригада: Сырский показал, как украинские минометчики уничтожают врага в окрестностях Клещиевки. Видео

Украинские защитники активно ликвидируют врага в лице войск страны-агрессора России, беспощадно вторгшейся на нашу землю. Бойцы ВСУ деоккупируют территории родной земли.

Недавно они освободили от врага Клещиевку, которая в семи километрах от Бахмута Донецкой области. Теперь командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские минометчики уничтожают врага в окрестностях освобожденного села. Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"22-я ОМБр работает в окрестностях Клещиевки и уничтожает россиян минометным огнем", – подписал видео Сырский.

На кадрах показано, как воины ведут огонь по оккупантам.

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В частности, защитники работают в окопах, тщательно прикрытых маскировочными сетками.

К слову, недавно Сырский на передовой наградил украинских военных за мужество и героизм, проявленные в боях. Военачальник поблагодарил бойцов за уверенное продвижение и освобождение Клещиевки и Андреевки от оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность военным, защищающим небо Украины, и особо отметил бойцов, освободивших населенный пункт Клещиевка вблизи Бахмута Донецкой области.

Также гарант заявил, что Украина собирается прорвать оборону российских оккупантов на фронте. Он признал, что контрнаступление идет медленно, однако важно не останавливаться. Украинские военные сейчас владеют инициативой на поле боя и постепенно продвигаются вперед.

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