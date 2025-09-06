Уменьшение нефтеперерабатывающих возможностей: Силы беспилотных систем в августе провели 11 операций на территории РФ. Видео

Только в августе 2025 года Силы беспилотных систем провели удачных 11 операций на территории страны-агрессора. В частности, во время них произошло уменьшение нефтеперерабатывающих возможностей России.

Соответствующий видеоотчет Силы беспилотных систем ВСУ опубликовали в Telegram. Там отмечают, что системные удары по важнейшим стратегическим объектам страны-агрессора будут продолжаться, пока РФ не прекратит свою вооруженную агрессию.

"Видеоотчет по итогам августовской кампании 14-го полка Сил беспилотных систем по уменьшению нефтеперерабатывающих возможностей России. В течение августа операторы полка во взаимодействии с другими Силами обороны успешно провели 11 deep strike операций, нацеленных на нефтеперерабатывающую инфраструктуру противника", – говорится в подписи к видео отчета.

В частности, глубинные поражения полка вызвали резкое сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, нарушение привычных цепей поставок нефтепродуктов и дефицит топлива по всей территории России.

"Это уже негативно повлияло на возможности противника качественно обеспечивать логистику оккупационных войск, проводить ротации и осуществлять быстрое маневрирование большими силами. Удары по нефтепереработке также привели к простою 6,4 миллиона тонн сырой нефти, которую россияне не могут использовать в собственных целях", – резюмировали в Силах беспилотных систем.

Ранее также стало известно о том, что украинские удары по российским НПЗ способствовали возникновению дефицита бензина в РФ. Нехватка горючего наблюдается по всей территории России.

26 августа в Reuters вышел материал, где рассказывается, что Россия увеличила экспорт нефти после ударов дронов по НПЗ.

Между тем Силы обороны продолжают вносить "коррективы" в функционирование рынка топлива в РФ. В частности, Украина в августе атаковала около десятка российских НПЗ. Среди последних Сызранский НПЗ, а также такой же завод в Новошахтинске. На последнем предприятии, как видно на спутниковых фото, после атаки шесть резервуаров уничтожены полностью.

Напомним, что всего через два дня после возобновления работы нефтепровода "Дружба" украинские военные снова его остановили. В конце суток 21 августа операторы Сил беспилотных систем (СБС) нанесли очередной удар по нефтеперекачивающей станции в Унече в Брянской области РФ.

На прошлой неделе "Унеча" уже была под атакой украинских дронов. В результате украинской атаки и последующего пожара были уничтожены две насосные станции.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 августа бойцы 14 полка Сил беспилотных систем нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар, перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Венгрия из-за атаки Сил обороны на нефтепровод выразила возмущение. Петер Сийярто угрожал прекратить поставки электроэнергии в Украину.

