Умеров обсудил с Наевым защиту Украины на северной границе: детали встречи

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с командующим ОСУВ "Север" генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Вместе они побывали на одной из позиций украинских войск недалеко от государственной границы, обсудили нашу обороноспособность на севере государства и готовность противостоять нападениям кремлевской армии.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в своем Facebook. Также он отметил, что был проинформирован о путях защиты северных областей от дронов российских оккупантов.

В поездке на позиции Умерова и Наева сопровождал командующий ОУВ генерал-майор Дмитрий Красильников. Министр вручил награды защитникам Украины и поблагодарил за службу.

"Вместе делаем все необходимое, чтобы эффективность нашей защиты только росла", – подчеркнул Умеров.

Видео дня

Напомним, накануне Умеров провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн", которая на этот раз соберет 50 стран, а также последние события в Украине. Среди прочего министры договорились поддерживать тесный контакт в дальнейшем.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР предупредили, что спецслужбы России подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова. Представители страны-агрессора тайно передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные в ходе боевых действий в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!