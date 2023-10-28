Умеров провел переговоры с главой Пентагона: что известно

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Заседание Контактной группы по обороне Украины соберет 50 стран.

"Министр обороны Ллойд Остин поговорил сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить текущую помощь США в обеспечении безопасности Украины перед российской агрессией, а также планы следующей встречи Контактной группы по обороне Украины, которая снова соберет вместе около 50 стран", – говорится в сообщении Пентагона.

Министры обсудили последние события в Украине.

Стороны, в частности, договорились поддерживать тесный контакт в дальнейшем.

Как известно, Остин на брифинге в Брюсселе после 16-го заседания в формате "Рамштайн" заявил, что Соединенные Штаты возглавят коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные Военно-воздушные силы. Совместно с США эту коалицию возглавят Дания и Нидерланды.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Союзники объявили о предоставлении новых пакетов помощи Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!