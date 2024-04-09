'Увеличивает риск ядерной аварии': Боррель заявил, что Россия должна покинуть Запорожскую АЭС

Россия обязана прекратить атаки дронов на ядерном объекте. Для этого оккупанты должны вывести своих военных и персонал с территории Запорожской АЭС.

Об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в X (Twitter). Он также отметил, что с каждым днем растет риск ядерной аварии.

Кроме того, Боррель назвал взрыв БПЛА "безответственным нападением".

"Бесответственное нападение беспилотников на Запорожскую АЭС увеличивает риск опасной ядерной аварии. Такие атаки следует прекратить. Россия должна выйти из Запорожской АЭС", – написал он.

Боррель также выразил полную поддержку МАГАТЭ и ее гендиректору Рафаэлю Гросси.

Как сообщал OBOZ.UA, Госдеп США призвал российскую сторону воздерживаться от действий, которые могут привести к ядерному инциденту на Запорожской АЭС. Для этого следует вернуть контроль над станцией компетентным украинским органам.

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС в Энергодаре после взрыва дрона нет существенных повреждений, которые могли бы угрожать ядерной безопасности. Речь идет об инциденте, произошедшем на объекте 7 апреля.

В Международном агентстве по атомной энергии заявили о том, что 7 апреля на Запорожской АЭС взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом эксперты МАГАТЭ узнали от оккупантов, захвативших объект в 2022 году.

В Главном управлении разведки уже опровергли причастность Украины ко взрыву дрона на оккупированной ЗАЭС, о которой заявили в РФ.

В ЦПИ отметили, что с момента теракта в подмосковном Крокусе российскими спецслужбами ведется определенная игра, в сценарий которой входит и провокация на Запорожской АЭС.

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