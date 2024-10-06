Увидел разрушения своими глазами: министр обороны Нидерландов прибыл в Харьков

В воскресенье, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Украину и посетил Харьков. Там он собственными глазами увидел разрушения в городе.

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Об этом Рубен Брекельманс написал в соцсети Х (Twitter). Визит министра не анонсировался из соображений безопасности.

Европейский чиновник также опубликовал фото из Харькова, отметив, что город расположен всего в 40 километрах от границы с Россией.

"Я видел последствия тяжелых российских бомбардировок. Разрушены квартиры. Нехватка электроэнергии. Дети в школе учатся в укрытиях. Украина может защититься от этого, только держа Россию на большем расстоянии", – написал Брекельманс.

Ранее министр обороны Нидерландов заявил, что у страны много знаний и технологий в сфере использования и производства беспилотных летальных аппаратов. БПЛА сейчас очень важны на поле боя, поэтому Амстердам готов поделиться с Киевом опытом в этой сфере.

Кроме того, Брекельманс призвал союзников быть готовыми к тому, что Киев нуждается в долгосрочной поддержке. Министр считает, что полномасштабная война в Украине не завершится ни в 2024 году, ни в 2025 году. Поэтому военную помощь нужно будет оказывать Киеву еще долго.

Недавно глава ведомства также объявил о передаче Украине трех пусковых установок для ПВО Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Нидерландам не удается собрать для Украины обещанную систему противовоздушной обороны Patriot, дополнительные компоненты которой должны были пожертвовать страны-партнеры. Причина в том, что одно неназванное государство не выполнило свои обязанности.

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