В Алешках морская пехота отправила в ад еще 15 оккупантов: достали даже из подвалов. Видео

Ежедневно украинские воины уничтожают вражескую силу и технику российских оккупантов. На этот раз результативная весть пришла из Алешек на временно оккупированной Херсонской области, где результативно отработали военнослужащие 34 бригады морской пехоты "Борисфен".

Кадры работы дроноводов-морпехов публикует украинская компания "Небо перемоги". FPV-дроны атаковали врага даже в подвальных укрытиях.

"34-я бригада морской пехоты отправила в ад еще полтора десятка оккупантов. тех, кто после удара пытался спрятаться в домах и подвалах, получили уже там", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах, морпехи-дронари наносят несколько ударов подряд по дому, где укрывались российские солдаты. Ряд поражений фиксировался и у подвалов.

Силовики Национальной гвардии стали добивать своими дронами-камикадзе до временно оккупированного Донецка. Вследствие недавней атаки было показательно уничтожено вражеский военный грузовик с личным составом.

Также полицейские дронари на Покровском направлении активно используют современные технологии для уничтожения оккупантов и вражеской техники и ночью, и днем. Национальная полиция Украины показала работу своих экипажей БПЛА, которые занимаются аэроразведкой, ликвидацией российской пехоты и прикрытием украинских позиций.

Напомним, ранее украинские военные показали, как с помощью вооруженных дробовиками FPV-дронов уничтожают российские. Подход уже стали использовать дронари бригады БПЛА "Посіпаки".

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из подразделения "Фурия" разбили пехотную группу врага, которая пыталась прорваться через границу в направлении села Землянки Харьковской области. Один из российских оккупантов решил сложить оружие и сдаться в плен, чтобы не погибнуть от удара дрона Vampire.

