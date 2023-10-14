В Авдеевке первая ночь после обострения без ракетных обстрелов, но ситуация все еще очень горячая, – Барабаш

Ночь в Авдеевке Донецкой области впервые за дни обострения обошлась без ракетных ударов. В то же время на позициях украинских воинов продолжаются ожесточенные бои.

Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона 14 октября. "Очень горячо, очень жарко. Уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов по позициям вокруг города", – сказал он.

По словам главы ГВА, оккупанты привлекают все больше сил для штурма Авдеевки. В самом городе ночь прошла относительно спокойно.

"Все больше и больше новых сил набрасывают для реализации своих задач. Относительно города – ночь более-менее спокойно прошла. Это первая ночь после обострения, что в городе не было ракетных ударов", – заметил Виталий Барабаш.

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Он добавил, что такое "затишье" не касается позиций Сил обороны Украины вблизи Авдеевки. Там захватчики применяют все, что у них есть: БПЛА, артиллерию, танки, РСЗО и авиацию.

По состоянию на утро в Авдеевке остаются 1600 человек. Накануне удалось эвакуировать только одного человека, рассказал руководитель МВА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 октября журналист Юрий Бутусов рассказал, что РФ начала "большое наступление" на Авдеевку – "ворота" в оккупированный Донецк. По его словам, бой может стать более ожесточенным, чем за Угледар, поскольку враг может использовать плотную застройку Донецка и Ясиноватой для скрытых действий.

– Командир 59-й бригады ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что враг пытается окружить Авдеевку и сосредоточился на ударах с флангов с севера и юга. Туда оккупанты перебросили три новые бригады.

– Военный эксперт Андрей Крамаров отметил, что штурм Авдеевки не принес армии РФ никаких результатов. При этом враг потерял много техники, а потери живой силы – просто безумные.

– В Белом доме заявили, что Россия вновь отправила на убой своих солдат, а прогресс в Авдеевке оказался очень скудным.

– Аналитики ISW в последнем отчете констатировали, что РФ провалила захват Авдеевки и теперь Кремль пытается заставить молчать своих пропагандистов.

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