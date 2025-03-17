В Брянской области нанесли удар по базированию кадыровцев: перехват ГУР

Украинские военные продолжают атаковать врага на его территории. На этот раз в Брянской области возле поселка Новые Юрковичи ракетным ударом была поражена база "кадыровцев".

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Об этом сообщает ГУР МО. Как доказательство в разведке опубликован перехват разговора местной россиянки, которая, вероятно, была привлечена для оказания помощи раненым оккупантам.

По ее словам, под завалами оказалось много "ахматовцев". Россиянка заявила о шести раненых окупантов, двое в тяжелом состоянии с потерей крови.

"Ракета, воображения, да еще и они отдыхали, один только в бронежилете был мальчик. Ему 21 год. Чеченцы преимущественно такие молоденькие вообще. Старшему, пожалуй, 41 год. Дети. Тот, что видео мне показывал, такой испуганный, бедный. Не помню, как его зовут", – сказала женщина во время разговора.

Стоит отметить, что поселок Новые Юрковичи расположен в непосредственной близости от российско-украинской границы и недалеко от Беларуси.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражескую технику РФ в море, небе и земле, а также личный состав вражеской армии. С начала этого года российские оккупационные войска потеряли более 100 тысяч солдат.

Напомним, что украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали в боях на фронте около 1400 военнослужащих оккупационной армии России. Кроме того, уничтожили 404 единицы ее вооружения и военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские морские пехотинцы провели очередную зачистку врага на Кинбурнской косе в Николаевской области в 4-7,5 км от Очакова. Оккупанты разъезжали там на своей технике, поэтому защитники их уничтожили.

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