Депутат Бундестага, полковник Бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер признал, что из аборона использовать западное оружие по территории РФ было бессмысленным. Особенно ошибочность политики западных партнеров Украины по запрету использования переданного оружия продемонстрировала наступление российских войск на Харьковском направлении, в частности, в приграничных регионах.

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Об этом он сказал в комментарии Укринформу. "Российское наступление на Харьковщине показало, насколько бессмысленными с военной точки зрения были ограничения на использование систем вооружения, поставляемых западными партнерами, исключительно на территории Украины, и какую пользу принесла отмена этих ограничений", – заявил Кизеветтер.

Он подчеркнул, что разрешение на использование западного оружия было предоставлено слишком поздно. По мнению депутата, военные преступления и обстрелы Россией украинских регионов, в частности, Харькова, свидетельствуют о несостоятельности Запада оказать необходимую поддержку.

Кизеветтер констатировал, что блокирование, промедление и ограничение снабжения систем вооружения выгодны России и стоят жизни украинским военным и мирным жителям. Поэтому важно, чтобы партнеры, наконец, прекратили ограничивать способность Украины вести войну.

Он также отметил, что эффективность и профессионализм украинского командования хорошо видна тем, как российские войска вынуждены обороняться на Харьковщине.

По словам Кизеветтера, Украина ожидала российских атак, готовилась к ним и четко отвечала как военно, так и политически. Способность ВСУ уничтожать российские плацдармы на российской территории в определенной степени ослабила опасность, поэтому ограничения использования западного оружия в РФ выглядят нецелесообразно.

Кизеветтер считает, что вооруженные силы Украины используют динамическую оборону и готовы к войне на истощение с Россией. Из-за нехватки времени и ресурсов, украинская сторона не стала строить большие оборонительные линии, а сделала ставку на оборону с освобождением небольших оккупированных районов, чтобы максимизировать потери России.

Он подчеркнул важность поставки большего количества зенитных систем, таких как Patriot, и всех видов. По словам Кизеветтера, Россия намерена "просто уничтожать", разрушая критическую инфраструктуру Украины, чтобы повлечь за собой волну беженцев и переселенцев.

С военной точки зрения целью наступления в Харьковской области было "связать" украинские войска в регионе и заставить их перекинуться с Донбасса, чтобы дестабилизировать приграничный регион.

Украина должна пытаться стабилизировать ситуацию, ведь Россия, вероятно, продолжит наступление на Харьковщине и, возможно, на Сумы. Россияне также адаптируются к новым условиям, но их недостаточно, чтобы добиться больших территориальных достижений, это скорее попытка отвлечь украинские войска из других фронтов, убежден политик.

Кизеветтер указал, что России безразлично свои потери, как это показал пример Бахмута. Она продолжит оказывать давление на регион и искать слабые места в обороне. Россия больше сосредоточена на Временном Яру, западных районах Авдеевки и районе Покровска.

Фронт длинный, около 1400 км, и ситуация остается динамичной. Возможны быстрые продвижения после длительных фаз малых фронтальных движений, поэтому прогнозировать сложно. Однако украинские воины чрезвычайно эффективны и храбры, быстро адаптируются к новым вызовам и задачам, подчеркнул Кизеветтер.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Силы обороны Украины уже реализовали на поле боя разрешение избивать западным оружием по территории России. Он утверждает, что благодаря этому удалось остановить наступательную операцию оккупантов в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дав Украине разрешение бить по территории России своим оружием, в Белом доме уточнили, что речь идет не только об соседствующих с Харьковщиной областях, но и обо всей длине государственной границы, откуда могут атаковать оккупанты.

– После решения США и европейских союзников позволить Украине атаковать по территории РФ их оружием диктатор РФ Владимир Путин взорвался потоком новых угроз. Он заявил, что может предоставить оружие определенным странам для нанесения ударов по западным целям, и снова начал размахивать своей ядерной палкой.