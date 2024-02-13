В Днепре из-за обстрела оккупантов эвакуировали больницу и закрыли школы

Российский обстрел дронами-камикадзе в ночь на 13 февраля повредил некоторую гражданскую инфраструктуру в Днепре. Поэтому в городе вынуждены эвакуировать одну из больниц и закрыть ряд школ.

Помещения невозможно отапливать, поэтому больных перевезут в другие медучреждения. Об этом заявил мэр Борис Филатов.

"Очень коротко. Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим немалое количество паллиативных больных. Также закрываем школы", – констатировал он.

Мэр подчеркнул, что в ближайшее время на Днепропетровщине прогнозируют похолодание. В условиях низких температур удержать систему не получится.

По его словам, коммунальные службы делают все возможное для устранения последствий атаки "Шахедов".

Сейчас днепряне, в чьих домах нет света и тепла, могут согреться и подзарядить гаджеты в пунктах несокрушимости. Таких в городе более 100, адреса можно узнать в приложении Дія.

"Там есть все необходимое. Генераторы, альтернативные источники отопления, мобильная связь и мнтернет. И конечно – питьевая вода и горячие напитки. Также в городе работают пункты ответственного бизнеса. Выстоим", – отметил Филатов.

Напомним, что во время ночной атаки силы ПВО сбили 10 "Шахедов" в Днепровском районе Днепропетровщины. При этом вражеские дроны попали в инфраструктурный и энергетический объекты в Днепре. Там вспыхнули пожары, но спасателям удалось их оперативно потушить. Информация о пострадавших не поступала. В результате попадания в энергетический объект часть жителей города осталась без света, однако впоследствии почти всем абонентам удалось возобновить электроснабжение.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 февраля оккупанты ударили дронами-камикадзе по подстанции "Укрэнерго" на Днепропетровщине. На месте попадания разгорелся пожар, из-за обстрелов были обесточены потребители в двух районах.

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