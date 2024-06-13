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В Днепре прогремел взрыв, поднялся дым
В Днепре днем 13 июня прогремел взрыв. В настоящее время в области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Местные СМИ сообщили о звуке взрыва в 12.43. Через десять минут раздался повторный.
В сети опубликовали фото дыма в небе, появившемся после одного из взрывов.
Местные паблики пишут, что, предварительно, был сбит вражеский БПЛА.
Тревогу в Днепропетровской области объявили в 12:37.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины ранее предупреждали о ракетной угрозе с юга, а в 12:56 – об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
В 13:02 в ведомстве проинформировали об опасности с юга.
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