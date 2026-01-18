Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов в Донецкой области. За прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники "зачистили" участок протяженностью около 900 метров.

Удачно уничтожили врага бойцы 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса ШР ДШВ. Бойцы также поделились эпическим видео выполнения операции.

Операторы БПЛА подразделения "Кара небесная" обеспечивали постоянное наблюдение с воздуха, выявляли оккупантов и следили за их движением. В то же время мобильные группы на квадроцклах маневрировали на земле и проводили непосредственную зачистку местности.

В результате удачных действий, бойцам удалось восстановить контроль над территорией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, украинские воины снизили наступательный потенциал врага на Лиманском направлении. В полосе ответственности Третьего армейского корпуса нацгвардейцы совместно с пограничниками нанесли удар по российской технике, которую оккупанты накапливали вне линии фронта и планировали задействовать в дальнейших штурмах.

Также напомним, на Покровском направлении украинские штурмовики хитростью приблизились к противнику и ликвидировали его. Узнав позывной оккупанта с радиоперехвата, защитники выдали себя за россиян, пришедших на "помощь" – и помогли оккупанту как можно быстрее добраться на концерт к Кобзону.

