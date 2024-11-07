В ГПСУ рассказали, сколько украинцев погибло, 'штурмуя' горы или реки для пересечения границы

С начала полномасштабной войны в Украине более 40 украинских граждан погибло при попытках незаконного пересечения государственной границы через труднодоступные горные участки или реки. В частности, речь идет о реке Тисе.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины, полковник Андрей Демченко, в эфире всеукраинского телемарафона 7 ноября. Он отметил, что большинство этих трагических случаев произошло на речных участках, где природные условия значительно усложняют преодоление границы.

"На сегодня более 40 человек погибли во время преодоления труднодоступных горных местностей или границы по рекам, и большинство таких случаев фиксировались именно по речным участкам", – сказал Демченко.

По мере приближения зимы пограничники ожидают уменьшения количества попыток пересечения границы через опасные горные районы и реки. Однако такие случаи все еще имеют место, ведь уклоняющиеся от мобилизации часто пользуются услугами нелегальных перевозчиков, предлагающих опасные маршруты, несмотря на риски для жизни.

Ранее на Закарпатье правоохранители и пограничники разоблачили новую схему переправки военнообязанных через государственную границу. Организаторы пытались "подсадить" уклониста в поезд, направлявшийся в Венгрию. Главным в "схеме" был несовершеннолетний парень.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГБР вместе с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю с Одесщины, который пытался организовать канал для переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. За свои услуги он брал по $6,5 тысячи.