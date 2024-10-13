В Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку и убили мужчину, который ехал на мопеде

Страна-агрессор не перестает атаковать херсонцев с временно оккупированных территорий. На этот раз они сбросили взрывчатку с дрона на 34-летнего мужчину, двигавшегося на мопеде по дороге Новодмитровка-Кизомис.

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Об этом сообщает Херсонская ОВА. К сожалению, ранения у мужчины оказались смертельными. Потерпевший погиб на месте.

"Еще один человек в Херсонской области стал жертвой российской агрессии. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении ОВА.

Стоит отметить, что враг не прекращает убивать местные и уничтожать транспортные средства гражданских людей в Херсоне, оправдывая эти действия своими "красными зонами".

Напомним, минувшей ночью Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и 68 "Шахедами". Силы ПВО сбили 31 дрон-камикадзе, еще 36 российских беспилотников были локационно потеряны.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько КАБов, ракет и дронов Россия применила за неделю, и указал на потребность в ПВО.