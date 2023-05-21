В Херсонской области уничтожили три вражеских БПЛА

Силы обороны в воскресенье уничтожили три вражеских беспилотника. Вражеские дроны были ликвидированы в Херсонской области.

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Об этом сообщает воздушное командование "Юг". Среди беспилотников названы 1 БпЛА "Мерлин-ВР", 1 БпЛА "Орлан-10" и 1 БпЛА "ZALA".

"21 мая 2023 года на Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 3 российских беспилотных летательных аппарата: 1 БпЛА "Мерлин-ВР", 1 БпЛА "Орлан-10" и 1 БпЛА "ZALA", – говорится в сообщении.

В командовании были напомнены основные принципы безопасности, которые необходимо соблюдать. В частности, важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, не приближаться к подозрительным предметам и не трогать их, а также держаться на безопасном расстоянии от уреза воды – не менее 150-200 метров. Также необходимо избегать помощи врагу путем несанкционированного освещения движений или деятельности Сил обороны. Эти правила помогут обеспечить вашу личную безопасность и сохранить защищенность в случае возможных угроз.

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