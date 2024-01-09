В Хмельницком выросло количество жертв вражеской атаки 8 января: обнаружено тело еще одного погибшего

В Хмельницком выросло до трех количество жертв ракетного удара, который армия РФ нанесла утром 8 января. Во время спасательных работ было обнаружено тело еще одного погибшего мужчины 1955 года рождения.

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Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин утром 9 января. "К сожалению, в результате проведения спасательных работ найден еще один погибший. Мужчина 1955 г. р. Искренние соболезнования родным", – написал он в своем Telegram-канале.

В целом вследствие вражеской атаки погибли три человека – это мужчины 1947, 1964, 1955 года рождения.

Еще два человека получили ранения.

Напомним, ранее в Хмельницкой области было известно о двух погибших. В небе над областью защитники сбили две ракеты, но были и попадания. В области раздалось по меньшей мере шесть взрывов. В ОВА сообщили, что враг атаковал объекты инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в понедельник, 8 января, страна-агрессор РФ атаковала Украину ракетами разных типов, которые были запущены более чем с десятка самолетов. Под удар попали Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Харьков и другие населенные пункты в этих регионах.

Силы ПВО сбили 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Не все ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей. Однако враг атаковал объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.

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