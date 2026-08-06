В июле в Украине погибло больше всего гражданских с апреля 2022 года: в ООН назвали причину

Июль 2026 года стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения Украины с апреля 2022 года. Вследствие атак со стороны страны-агрессора России погибли десятки мирных украинцев в Киеве и регионах, многие из них стали жертвами ударов баллистическими ракетами.

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Об этом сообщили на сайте Организации Объединенных Наций. Там отметили, что август для украинцев начался с двух масштабных атак вооруженных сил Российской Федерации.

Россия убивает мирных жителей

За первые шесть месяцев 2026 года наблюдатели ООН зафиксировали 1 396 погибших и 7 978 раненых украинских гражданских лиц. Это резкий рост по сравнению с аналогичным периодом как 2024, так и 2025 годов, поскольку Россия усиливает удары большой дальности за пределами линии фронта.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль отметила, что к росту числа жертв среди гражданского населения и значительным разрушениям жилых домов, предприятий и другой гражданской инфраструктуры приводит все более частое применение баллистических ракет и других видов оружия большой дальности в населенных пунктах.

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"Поскольку атаки не прекращаются, все больше семей терпят трагические потери, вынуждены покидать свои дома или с большим трудом пытаются восстановить свою жизнь", – заявил Матиас Шмале, координатор ООН по гуманитарным вопросам и высший должностной лицо организации в Украине.

Шмале осудил новую волну российских обстрелов и призвал к защите мирных жителей. Он отметил, что международное гуманитарное право обязывает воюющие стороны принимать все необходимые меры предосторожности для защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

"Люди по всей Украине должны иметь возможность жить, работать и воспитывать детей без страха перед новыми обстрелами", – добавил Шмале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее июнь 2026 года становился самым смертоносным для гражданских украинцев месяцем за всё время полномасштабной войны РФ против Украины. Тогда в ООН подтвердили, что Россия убила не менее 265 мирных жителей Украины.

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