В Киевской области обломки дронов упали на территории предприятия: вспыхнул пожар

В ночь на 11 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. В результате падения обломков "шахеда" на территорию одного из предприятий области вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram-канале. Он отметил, что обошлось без пострадавших.

По словам Кравченко, спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших у населения нет.

На территории завода повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик.

Глава Киевской ОВА отметил, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, что ночью в воскресенье, 11 февраля, защитники неба отразили российскую атаку "шахедами" на Киев. Все вражеские дроны были обезврежены еще на подступах к столицам. В Киев "шахеды" заходили с западного направления, воздушная тревога из-за атаки в столице длилась почти два часа.

Большинство летевших на Киев дронов сбили мобильные огневые группы зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами.

В целом, по данным Воздушных сил, этой ночью защитники неба уничтожили 40 из 45 дронов-камикадзе типа Shahed, 26 из них – на юге.

Как сообщал OBOZ.UA:

По данным Сил обороны юга, в своей зоне ответственности защитники неба сбили 26 дронов-камикадзе, в том числе 18 над Николаевской, четыре – Одесской, по одному над Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областями.

ВНиколаеву "Шахед" попал по агропромышленному объекту, вызвав пожар и взрывную волну, повредившую дома, авто и газопровод, был ранен человек. В Одессе же обломки дрона повредили спорткомплекс, а на Днепропетровщине привели к пожару и ранению человека.

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