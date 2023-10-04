В Крыму Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов: появились подробности

Утром 4 октября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. В это время в регионе звучала воздушная тревога.

Об этом стало известно из мониторинговых Telegram-каналов. Местные паблики сообщили о по меньшей мере двух взрывах в городе. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram также подтвердил взрывы и призвал горожан ничего снимать и не публиковать. Он предупредил, что опасность не исчезла.

"Будьте осторожны, еще скоростные ракеты в нашем направлении", – написал Вилкул.

Видео дня

Впоследствии глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко намекнул, что плохих новостей в результате взрывов, вероятно, не будет. На своей странице в Facebook он лаконично написал: "Все хорошо".

Вилкул добавил, что взрыв был не в городе и не в районе, однако без конкретики уточнил, что все нормально.

Напомним, 26 сентября во время воздушной тревоги в Кривом Роге также раздался громкий взрыв и поднялся столб дыма. Тогда оккупанты атаковали регион, попав по одному из предприятий.

Также городу досталось во время массированной российской атаки 19 сентября. Из-за попадания в Кривом Роге занялось многоэтажное здание. Пожар был потушен. Взрывной волной были повреждены фасады трех домов. А уже утром над областью защитники сбили вражеский дрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября в Кривом Роге оккупанты попали в здание полиции и еще более десяти админзданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома, а также более четырех десятков авто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!