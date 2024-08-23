В Мариуполе прогремела серия взрывов, под ударом могла быть ПВО оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе 23 августа примерно в 13:07 сообщили о прилетах. Предварительно сообщается, что была поражена система ПВО оккупантов.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своих соцсетях. Жители города в Telegram-каналах писали о звуках взрывов и дыме.

В то же время оккупанты сообщали, будто ракеты летели в Крым.

Как отметил Андрющенко, в городе раздалось по меньшей мере 7 взрывов. Оккупационные паблики сразу же начали писать, будто звуки взрывов являются работой российской ПВО.

"Предварительно поражение систем ПВО в треугольнике Мариуполь (Левобережный/Кальмиусский) – Никольское – Мангуш. Детали впоследствии. Россияне будут пробовать разгонять о ПВО. Врут. ПВО не работало. Факты прилетов подтверждают с места несколько источников одновременно", – сообщил советник мэра Мариуполя.

Ранее сообщалось, что во временно захваченном российской армией Мариупольском районе дрон атаковал военный полигон оккупантов. В результате 15 российских военных получили ранения.

Напомним, что оккупированный россиянами Мариуполь днем 13 августа посетил "хлопок". Два взрыва прогремели в Центральном районе в направлении населенного пункта Никольское.

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