В Мариупольском районе дрон попал в военный полигон армии РФ: 15 оккупантов загремели в больницу. Карта

Во временно захваченном русской армией Мариупольском районе дрон атаковал военный полигон оккупантов. В результате 15 российских военных получили ранения.

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Об этом сообщил городской совет Мариуполя, ссылаясь на информацию от партизанского движения "Спротив Приазов’я". Как отмечается, удар был нанесен по вражескому полигону в населенном пункте Бабах-Тарамы.

"По полигону россиян в Бабах-Тараме Мариупольского района был нанесен удар БПЛА. Партизаны по словам местных жителей сообщают, что в одну из больниц Мариуполя привезли 15 раненых оккупантов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупированный россиянами Мариуполь днем 13 августа посетил "хлопок". Два взрыва прогремели в Центральном районе в направлении населенного пункта Никольское.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в воскресенье, 4 августа, произошел масштабный пожар. Предварительно объект, который использовался ВС РФ, подожгли.

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