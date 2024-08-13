В оккупированном Мариуполе раздались взрывы: говорят о воздушной атаке

Оккупированный россиянами Мариуполь днем 13 августа посетил "хлопок". Два взрыва прогремели в Центральном районе в направлении населенного пункта Никольское.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Предварительно известно, что один из взрывов – это работа вражеской ПВО.

Андрющенко отметил, что российская ПВО работала в микрорайоне Невский, где в этот день должен был состояться не анонсированный концерт российского исполнителя Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов), который стал известен благодаря пропагандистской песне "Я русский".

"Место работы ПВО в Мариуполе странным образом по направлению на Невский, где должен (или скорее должен был) быть первый совместный концерт Шамана и Кобзона. Совпадение? Не думаю…", – пишет Андрющенко.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в воскресенье, 4 августа, произошел масштабный пожар. Предварительно объект, который использовался ВС РФ, подожгли.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в конце июля активисты украинского сопротивления во временно оккупированном селе Гранитное под Мариуполем провели еще одну удачную операцию. Они устранили вражеский склад боеприпасов.

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