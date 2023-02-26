В Мариуполе у оккупантов паника из-за "бавовны": в ВСУ рассказали детали

Взрывы на складах БК и вражеских позициях во временно оккупированном Россией Мариуполе стали неожиданностью для противника. Поэтому захватчики начали перемещать свою военную технику и переносить боеприпасы, топливо, оружие в другие места.

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О панике оккупантов рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, выступая на телемарафоне "Єдині новини". Напомним, что "бавовна" посетила Мариуполь в ночь на 23 февраля (серия взрывов), вечером 24 февраля (один взрыв, после чего произошла детонация БК).

По меньшей мере 11 "хлопков" прогремели в Мариуполе вечером 21 февраля, а на следующий день был прилет по складу оккупантов в районе порта и в районе завода им. Ильича.

"Враг несколько удивлен "бавовной", которая происходит на том направлении. В Мариуполе уже обустроены склады и топлива, и техники, и боеприпасов [оккупантов]. Именно поэтому было принято решение о работе, которая там сейчас проводится", – объяснил Дмитрашковский.

Раньше противник считал, что город находится вне зоны досягаемости оружия Сил обороны – слишком далеко от линии фронта. Но теперь враг понял, что это не так.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Активисты движения сопротивления после одной из последних "бавовн" в Мариуполе подтвердили поражение российской военной техники и живой силы. Уничтожены вражеские 2 БМП, 1 танк, 1 САУ, 50 оккупантов "выбыли из строя" в состоянии "200" или тяжелого "300".

– Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что Мариупольское направление уже не является недосягаемым для наших воинов.

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