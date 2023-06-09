В Минобороны объяснили, почему оккупанты устанавливают "зубы дракона" на подступах к Крыму

Российские оккупанты оборудуют оборонительные рубежи на подступах к временно оккупированному Крыму с помощью "зубов дракона". Это может свидетельствовать о том, что военное руководство РФ рассматривает возможность отступления к дальним рубежам, в частности, вглубь полуострова.

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Об этом в своем Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что такие сооружения появляются также на определенном расстоянии до нынешней линии боевого столкновения в глубине оккупированной территории, в частности, на Перекопском направлении.

"Вместо этого российским военнослужащим, находящимся на линии боевого столкновения и за спинами которых оборудуют оборонительные рубежи, предположительно грозит гибель", – предположила Маляр.

Она напомнила, что путем спасения оккупантов, которые хотят выжить, остается только добровольная сдача в плен.

Напомним: в Центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты готовятся к бегству с севера временно оккупированного украинского Крыма. Они разослали распоряжение российским оккупационным "администрациям" на территориях, граничащих с материковой частью Украины, подготовиться к "эвакуации" вглубь полуострова или на территорию РФ, в первую очередь будут вывозить представителей "администраций" и их семьи, а также технику и документацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты завозят на территорию химического предприятия "Крымский Титан" в Армянске взрывчатые вещества. Враг, вероятно, намерен устроить провокацию, результатом которой может стать выброс множества ядовитых веществ;

– в ГУР объяснили, почему ВСУ не зашли в Крым до лета, как обещал Буданов. Там отметили, что "происходят коррективы", "но общая ситуация и общая оценка остаются без изменений: Украина, безусловно, вернет Крым".

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