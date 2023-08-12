В нескольких областях объявлена угроза применения баллистического вооружения: просят пройти в укрытие

Власти Украины объявили воздушную тревогу в нескольких областях. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в этих регионах.

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Об этом говорится в Telegram ПС ВСУ. Украинцев призвали находиться в укрытиях.

В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы, сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул. Над местом прилета поднялся дым. Он напомнил украинцам о запрете снимать и выкладывать в Интернет все, что связано с взрывами.

Напомним, утром 12 августа российские террористы обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибла 73-летняя женщина. Россияне вели огонь из артиллерии, минометов и прочего вооружения. Обстрелами повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Вечером 11 августа оккупанты ударили по населенному пункту Елизаветовка в Покровском районе Донецкой области. В результате погибла 70-летняя женщина.

Также накануне днем кремлевские террористы ударили ракетой по Прикарпатью, попадая в гражданский объект. В результате террористической атаки погиб ребенок. Глава Ивано-Франковской ОГА (ОВА) Светлана Онищук призвала всех украинцев не игнорировать сирены, потому что во время войны безопасного места нет нигде. "Где бы вы ни проживали, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных!" – попросила председатель Ивано-Франковской ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 августа Россия устроила очередную массированную атаку по Украине, в том числе с применением аэробалистических ракет "Кинжал". С 10:00 пятницы всю страну охватила воздушная тревога, вслед за этим на Киевщине, Хмельнитчине, Винницкой и Прикарпатье раздались взрывы;

– оккупанты, в частности, ударили по жилому дому в Коломыйском районе Ивано-Франковской области. В результате атаки погиб 8-летний Владимир Балабаник.

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