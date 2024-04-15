В Николаевской области парень с девушкой принесли домой боеприпас, он сдетонировал

В селе Квитневое в Николаевской области в результате детонации боеприпаса пострадали 19-летний парень и 17-летняя девушка. За их жизнь борются врачи.

Об инциденте сообщили в Telegram ГСЧС Украины. Отмечается, что молодые люди принесли опасную находку домой и собирались что-то с ней делать. Взрывчатка сдетонировала.

Спасатели отметили, что Николаевщина остается потенциально загрязненной территорией, поскольку громада, где произошло событие, долгое время находилась в зоне ведения активных боевых действий. В ГСЧС призвали сообщать об опасных находках по телефонам "101", "102" или "112".

Напомним, утром 15 апреля в одной из приграничных громад Черниговщины на взрывном устройстве подорвался автомобиль с электриками. Двое работников РЭС получили ранения, их госпитализировали.

Также 13 апреля в Херсонской ОВА сообщили, что тракторист, выполнявший полевые работы в районе села Степное Бериславского района, подорвался на мине. Мужчина выжил, но получил серьезные ранения. Медики диагностировали у украинца контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, осколочные ранения головы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также на Херсонщине мужчина подорвался на российской мине, когда рыбачил на реке. Взрывное ранение получила женщина.

– Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что ситуация с минной опасностью в Украине в этом году несколько лучше, чем в прошлом, ведь российские войска сейчас не могут минировать акваторию Черного моря. Главной угрозой являются мины, которые ВМС ВСУ находят и обезвреживают.

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