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В Одессе из-за атаки армии РФ на стоянке сгорели десятки авто: фото и видео последствий

Марина Лисничук
War
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В Одессе из-за атаки армии РФ на стоянке сгорели десятки авто: фото и видео последствий

Ночью 25 мая страна-агрессор РФ направила свои ударные дроны и на Одессу. В результате атаки на одной из автостоянок дотла сгорели 20 автомобилей.

Видео дня

Спасатели ликвидировали пожар, вызванный действиями врага. Об этом сообщили в ГСЧС и Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, 25 мая ночью ВС РФ осуществили по городу атаки ударными беспилотниками, из-за чего повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры.

Атака РФ на Одессу

На одной из автостоянок, расположенной среди многоэтажек, вспыхнул масштабный пожарогонь уничтожил по меньшей мере 20 автомобилей местных жителей.

Атака РФ на Одессу

"Пожар удалось быстро ликвидировать и не допустить распространения распространения пламени на плотно припаркованные автомобили рядом. К счастью, этой ночью никто не пострадал", – отметили спасатели.

Атака РФ на Одессу

Полный перечень разрушений и повреждений из-за атаки РФ в Одессе устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеского нападения.

Атака РФ на Одессу

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атака РФ на Одессу

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Атака РФ на Одессу

Как сообщал OBOZ.UA, днем 23 мая Россия нанесла удары баллистикой по порту Одессы, из-за чего погибли трое мужчин, несколько человек пострадали. Ночью 24 мая враг атаковал припортовую инфраструктуру Одечщины ударными дронами.

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