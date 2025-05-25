В Одессе из-за атаки армии РФ на стоянке сгорели десятки авто: фото и видео последствий

Ночью 25 мая страна-агрессор РФ направила свои ударные дроны и на Одессу. В результате атаки на одной из автостоянок дотла сгорели 20 автомобилей.

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Спасатели ликвидировали пожар, вызванный действиями врага. Об этом сообщили в ГСЧС и Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, 25 мая ночью ВС РФ осуществили по городу атаки ударными беспилотниками, из-за чего повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры.

На одной из автостоянок, расположенной среди многоэтажек, вспыхнул масштабный пожар – огонь уничтожил по меньшей мере 20 автомобилей местных жителей.

"Пожар удалось быстро ликвидировать и не допустить распространения распространения пламени на плотно припаркованные автомобили рядом. К счастью, этой ночью никто не пострадал", – отметили спасатели.

Полный перечень разрушений и повреждений из-за атаки РФ в Одессе устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеского нападения.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 23 мая Россия нанесла удары баллистикой по порту Одессы, из-за чего погибли трое мужчин, несколько человек пострадали. Ночью 24 мая враг атаковал припортовую инфраструктуру Одечщины ударными дронами.

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