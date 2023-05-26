В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов: дым виден в нескольких районах города. Фото и видео

В оккупированном Донецке 26 мая прогремела серия мощных взрывов. В нескольких районах города видны густые клубы дыма, оккупационные власти заявили об одном погибшем.

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Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, в короткий промежуток времени, около 08:40 утра, раздалось около 5-6 взрывов. Оккупанты традиционно обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины (видео размещено внизу новости).

Утверждается, что под огонь якобы попал район Покровского рынка, вследствие чего погиб один человек. По предварительной информации, жертвой стала 37-летняя женщина.

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что было обстреляно здание НИИ ВЭ (Научно-исследовательского института взрывозащищенного и рудничного электрооборудования), и опубликовал несколько фото последствий.

По словам Кулемзина, в Донецк прилетело "6 ракет из РСЗО".

"По предварительной информации в результате обстрела Калининского района зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка", – заявил оккупационный "мэр".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 мая мощная "бавовна" произошла в Моспино под Донецком. Впоследствии стало известно о поражении большого склада БК оккупантов.

– Утром 26 мая громкая "бавовна" всколыхнула российский Краснодар. Местные власти заявили о якобы атаке дронов. Взрывы вызвали панику у россиян.