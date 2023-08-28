В оккупированном Донецке раздались многочисленные взрывы: что происходит. Видео

Вечером 28 августа в северных окрестностях Донецка раздались звуки интенсивных боевых действий, в том числе взрывы артиллерийских снарядов. Из разных частей города видны яркие вспышки в небе над Киевским районом.

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы, опубликовав соответствующие видео. Детали события пока неизвестны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, взрывы в Донецке раздавались также 5 августа. После них начался пожар, над городом было видно зарево. Оккупанты традиционно обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины, заявляя о применении кассетных боеприпасов.

Позже стало известно, что в результате обстрела загорелся Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (ДонНУЭТ).

Также 1 августа сообщалось о "бавовне" в районе железнодорожного района Донецка. Кроме того, громко было и на позициях оккупантов вблизи Макеевки и Ясиноватой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 августа украинские дроны атаковали военный аэродром в Курске. Они отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум "Панцирям";

– также 27 августа в оккупированном россиянами Бердянске произошел пожар на одном из предприятий. Загорелось на территории захваченного оккупантами завода, куда они свозили военную технику;

– также в этот день во временно оккупированных Олешках Херсонской области дрон обстрелял автомобиль российского пропагандиста издания News Front с псевдонимом Lex. Сам он получил незначительные ранения, а вот автомобиль теперь больше напоминает решето.