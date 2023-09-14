В оккупированном Крыму снова слышали звуки взрывов, поднялся дым: что происходит

В Крыму днем 14 сентября снова слышали взрывы. Инцидент произошел в районе села Приветное Кировского района.

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"Уже час что-то взрывают", – сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" в 12:13 четверга. Он ссылается на информацию от местного жителя.

В небе было видно столб дыма. Что конкретно произошло, данных пока нет.

Авторы Telegram-канала отметили: перед этим местные незаконные "власти" предупреждали, что военные будут проводить "утилизацию боеприпасов" 14 сентября, однако в обнародованном оккупантами списке этот район указан не был.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 14 сентября, около 05:30, взрывы раздались вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму.

– В результате было уничтожено вражеский комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Кремлевские пропагандисты называли эту систему ПВО "неуязвимой". В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили: ликвидирована как сама установка, так и ее ракеты, а также находившийся рядом личный состав.

– В сети опубликовали зрелищное видео атаки. Враг потерял техники примерно на 1,2 миллиарда долларов.

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