В оккупированном Мариуполе после визита Путина заметили грузовики с флагами Армении и Дагестана, – Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе заметили грузовики с флагами Армении и Дагестана. Транспортные средства двигались в колонне в сопровождении конвоя легковых автомобилей с проблесковыми маячками.

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Примечательно, что на тентах грузовиков была надпись "Гуманитарная миссия". Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, колонна с армянскими и дагестанскими флагами была зафиксирована в Мариуполе после визита главного военного преступника РФ Владимира Путина. Андрющенко не исключает, что оккупанты устроят очередной спектакль по следам пропагандистского турне Путина.

"Сегодня в Мариуполе после тайного визита путина по пр. Металлургов в сторону Ильича зафиксирована колонна из четырех тентованных грузовиков с флагами Армении, Дагестана надписью "Гуманитарная миссия" в сопровождении конвоя легковых с проблесковыми маяками и флагами "народного фронта". Ждем дополнительную информацию о еще одном визите топ-мразей в Мариуполь по следам царя", - отметил советник мэра.

Также Андрющенко отметил, что в одном из районов Мариуполя российские оккупанты установили блокпост. На нем дежурят сотрудники росгвардии с автозаками белого цвета.

При этом в направлении Мангуша российские террористы перемещали пять грузовиков с боекомплектом и 17 грузовиков с живой силой через центр города. Кроме того, по центру Мариуполя увеличилось количество тягачей с танками в разных направлениях.

Напомним, кремлевские пропагандисты заявили, что диктатор Владимир Путин якобы совершил "визит" во временно оккупированный Мариуполь. Лживые российские СМИ рассказали легенду, что главный военный преступник РФ якобы катался по разрушенному городу за рулем авто.

Примечательно, что граждане страны-террориста РФ усомнились, что их диктатор действительно побывал в захваченном Мариуполе. Россияне задались вопросом, почему Путин решил покататься на машине именно ночью. Также обиженные россияне упрекнули диктатора, что он ездил за рулем японского внедорожника, а не на отечественном УАЗе.

Ранее сообщалось, что жители города, в который российская армия принесла смерть и разруху, благодарили главного военного преступника РФ за "победу". Примечательно, что на высказывания о "победе" Путин отреагировал смехом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин посетил временно оккупированный Мариуполь для того, чтобы создать образ неуязвимого и продолжить изображать из себя вовлеченного в военное время лидера. Именно поэтому приезд диктатора в захваченный город был тщательно срежиссированным. Пропагандисты пытались показать россиянам якобы внезапные встречи с жителями и странную поездку по городу, где Путин якобы сам вел машину.

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