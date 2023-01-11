В Пентагоне сообщили, когда ВСУ получат БМП Bradley

Вооруженные силы Украины смогут получить американские боевые машины пехоты Bradley в ближайшие недели. По соображениям безопасности, точное время прибытия БМП в Украину сообщаться не будет.

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Об этом во время брифинга 10 января сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет официальный сайт Минобороны США. Он заверил, что Министерство обороны США работает так быстро, как только может.

"Что касается Bradley, о которых говорил заместитель министра Купер на прошлой неделе, то мы рассчитываем на несколько недель. Мы будем продолжать работать так быстро, как только сможем, и я уверен, что вы понимаете, что мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы прибудут. И, безусловно, украинцы, я уверен, сообщат об их появлении, как только они окажутся на месте", – сказал Патрик Райдер.

По его словам, обучение украинских военных на бронированных машинах пехоты Bradley будет проходить на полигоне Графенвер в Германии в рамках общевоенных учений, которые они там уже проводят.

Райдер заверил, что США поддерживают "активный и постоянный" диалог с Украиной и международным сообществом, чтобы выяснить, в какой помощи нуждается Украина в области безопасности, исходя из условий на поле боя.

"Мы продолжим изучать их потребности исходя из их запросов и будем стараться предоставить им те возможности, которые им нужны для того, чтобы не только защитить свою страну, но и быть способными вернуть свои территории", – сказал Райдер.

На вопрос о предоставлении Украине самолетов он ответил, что "украинцы имеют Военно-воздушные силы, которые очень эффективно работают" во многих местах по всей стране.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 января Белый дом объявил о рекордном пакете военной помощи США Украине на $3 млрд. В него впервые войдет около 50 боевых машин Bradley, являющихся основными в американской армии.

Известно, что Украина получит боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS. Эти машины оборудованы цифровыми системами обмена информацией, лазерными дальномерами, тепловизорами, новейшими системами защиты.

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