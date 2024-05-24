В приложении 'Резерв+' обновили данные более 1 млн украинцев со всего мира: в Минобороны назвали самые активные страны

Менее чем через неделю после начала работы приложения "Резерв+" свои данные с его помощью обновили уже более миллиона военнообязанных граждан. Чтобы обработать такое количество обращений, территориальным центрам комплектования понадобилось бы около года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Там также назвали пятерку стран, в которых украинцы наиболее активно пользуются этим приложением.

В оборонном ведомстве отметили, что свои данные через "Резерв+" по состоянию на 24 мая обновили уже более миллиона военнообязанных украинцев. С момента запуска приложения 18 мая прошло меньше недели.

"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования бы потратили около года!" – подчеркнула заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Между тем, за этот же период через ЦНАП свои данные обновили 40 865 военнообязанных, через ТЦК – практически вдвое меньше: 21 735 граждан.

В Минобороны подчеркивают, что "Резерв+" – самый простой способ обновления данных. К тому же он доступен уже в 176 странах.

И среди этих стран уже определилась пятерка "лидеров" по количеству обращений в "Резерв+". Так, за пределами государства чаще всего приложением пользуются украинцы, находящиеся в:

Польше,

Германии,

Канаде,

Соединенных Штатах Америки,

Чехии.

"В скором времени в Резерв+ появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный", – анонсировали в Министерстве обороны Украины.

Напомним, 18 мая, в день вступления в силу нового закона о мобилизации, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+". OBOZ.UA подробно рассказывал, какие функции доступны и что нужно знать.

В частности, мы объясняли, когда в приложении "Резерв+" может появиться направление на ВЛК, а также как это будет работать; кто должен установить приложение и нужно ли затем идти в ТЦК и что означают статусы военнообязанных в "Резерв+".

Кроме того, в Минобороны рассказывали, что делать, если приложение "Резерв+" показывает статус "в розыске" и как будет работать QR-код.