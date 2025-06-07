В России после ударов по жилым домам в Харькове придумали очередную "победу"

Министерство обороны РФ после ударов по мирным жителям Харькова придумало новые "успехи" и "победу", заявив о поражении военно-промышленного комплекса Украины в ночь на 7 июня. Враг хвастался, что для ударов было использовано высокоточное оружие большой дальности и беспилотники.

Видео дня

Об этом говорится в сводке оборонного ведомства страны-оккупанта о ходе так называемой специальной военной операции. В России добавили, что якобы были поражены цеха сборки ударных БПЛА, пункты технического обслуживания и другие объекты ВПК.

"Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ", – говорится в сообщении.

В минобороны РФ отметили, что якобы удары были достигнуты, а "все предназначенные объекты поражены", однако об обстрелах жилой застройки и гражданских объектов не обмолвились вообще.

Впрочем на самом деле ночью 7 июня российская террористическая армия нанесла удары по Харькову. Комбинированная атака врага продолжалась ориентировочно с 3:00 до 5:00 и была самой массовой с начала полномасштабной войны. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.

В Киевском районе Харькова зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия, а также в других районах повреждены 18 многоквартирных домов и 13 частных дворов.

Всего известно о 21 пострадавшем, среди них полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка. Еще трех мирных харьковчан российская оккупационная армия убила этой ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 5 июня, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову. Сначала они атаковали город ракетой, а затем "Шахедами", под ударом был Слободской район. Прямые попадания зафиксировали в два жилых многоквартирных дома, известно о 18 пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!