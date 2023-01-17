В России самоликвидировался оккупант, вернувшийся живым с войны против Украины: считал себя поэтом. Фото

Российский оккупант Михаил Цыкало из Оренбургской области воевал против Украины - и умудрился вернуться в Россию целым и невредимым. Однако карма настигла захватчика и на российской территории: он погиб в своей воинской части в Нижегородской области от взрыва газовой горелки.

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С серьезными ожогами Цыкало, в свободное от участия в агрессивной войне писавший стихи, попал в больницу, где умер спустя двое суток. Об этом написал OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

"26-летний уроженец пос. Теренсай Адамовского района Оренбургской обл., сержант-контрактник 419-го учебного мотострелкового полка ( в/ч 30616-4 пос. Мулино Нижегородская обл.) Михаил Цыкало был участником т.н. "сво" весной прошлого года. Вернулся домой целым и невредимым", – рассказал Комахидзе.

Однако провидение не любит незакрытых "гештальтов". Уцелевший на поле боя, оккупант "самоликвидировался" уже на территории РФ.

"Цыкало служил инструктором взвода обеспечения. В основном находился в огромном ангаре с техникой, где зимой довольно холодно и замерзают замки. 5 декабря 2022 года Цыкало пытался отогреть один из замерзших замков, когда в его руках взорвалась газовая горелка. Сержант получил серьезные ожоги и только 7 декабря отмучился", - отметил Комахидзе.

Примечательно, что местные СМИ писали о незадачливом оккупанте как о "герое, погибшем в ходе военной спецоперации".

"Он был на Украине с 10 по 26 марта 2022 года. Связывался с семьей раз в неделю.... За этот короткий промежуток времени его учебная часть успела попасть в кольцо окружения, и наш земляк за четырехчасовой обстрел не раз и не два мог погибнуть. К счастью, он вернулся домой целым и невредимым, как и все его сослуживцы. Но, пути Господни неисповедимы, и уже совсем скоро Михаил погиб. Причем, по нелепой случайности", - пишут российские пропагандисты.

Они пересказывают историю со взрывом горелки, вследствие чего оккупант получил серьезные ожоги лица и кистей, у него пострадали также лёгкие.

"Михаила признали погибшим при исполнении воинского долга и проводили в последний путь с воинскими почестями", - отмечено в публикации одного из СМИ Оренбургской области.

Как добавил Комахидзе, Цыкало любил литературу и писал стихи, публикуя свои "произведения" под псевдонимом "Silentum"

Напомним, накануне ВСУ ликвидировали 870 оккупантов за сутки. В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года уничтожено уже 116 950 захватчиков.

Также враг 16 января потерял 3 танка, 7 единиц автомобильной техники, 11 ББМ, 3 РСЗО и 5 артиллерийских систем.