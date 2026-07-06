В России сделали циничное заявление об ударе по Украине, которым убили мирных жителей и разрушили дома

Российское министерство обороны в очередной раз отличилось циничным заявлением о результатах массированного террористического удара по Украине. Пока в сети расходятся десятки кадров с разрушенными многоэтажками в Киеве и пожарами в регионах, а местные власти подсчитывают количество погибших и пострадавших гражданских – оккупанты заявляют о "массированном ударе высокоточным оружием" в "ответ на террористические атаки на гражданскую инфраструктуру" РФ.

Видео дня

По версии минобороны России, российские войска якобы наносили удары по предприятиям ВПК и военным аэродромам. Заявление, поражающее уровнем кощунства, появилось в Telegram-канале минобороны РФ.

Оккупанты прикрыли откровенный террор выдуманными "целями"

Военное руководство оккупационной армии РФ, которая уже пятый год ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну, вновь выдвинуло абсурдный тезис о том, что россияне убивают украинцев и разрушают мирные украинские города "в ответ" на самооборону нашего государства.

Также в стране-агрессоре придумали перечень якобы пораженных целей: горящие многоэтажки и разбитые автомобили они предлагают воспринимать как "предприятия ВПК" и "военные аэродромы".

Главные истории дня

"Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесли массированный удар высокоточным вооружением большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате чего были поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", – заявили в стране-агрессоре.

На момент появления сообщения было известно о как минимум 10 погибших и 46 пострадавших только в Киеве, среди них есть дети. К 8 часам утра число жертв в столице возросло до 11 человек: в больнице скончался один из пострадавших мужчин.

Еще одна жертва и 15 пострадавших по состоянию на 8 часов утра были подтверждены в Киевской области, также пережившей массированный удар. Там "вторая армия мира" ранила, в частности, 9-месячную девочку.

Эта ночь не обошлась без последствий и для жителей других регионов нашей страны. В частности, в Одессе захватчики разгромили жилые дома и автостоянку, ранен как минимум один человек.

Между тем Силы обороны, в отличие от войск РФ, действительно точечно поражают законные цели. В ночь на 6 июля они нанесли удар по Ярославскому НПЗ — одному из крупнейших на территории России. Его перерабатывающая мощность достигает 15 млн тонн нефти в год.

Напомним, OBOZ.UA собрал все последствия ночной массированной атаки. Основной удар пришелся на Киев: там фиксируются самые масштабные разрушения и наибольшее количество жертв и пострадавших.

В частности, враг снова прицельно обстреливал многоэтажные дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!