В сеть попал радиообмен между российскими Су-34 и А-50 при пуске по одному из них трех ракет Patriot

В сети появилась запись радиообмена между российскими Су-34 и А-50 при запуске трех ракет ЗРК "Patriot" по первому в районе Мариуполя. Дата, когда именно произошел этот инцидент, не уточняется.

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Аудиоперехват, который опубликовал Fighterbomber, проанализировал в соцсети Х пользователь под ником @John_A_Ridge. Как отмечается, при выходе на боевой курс А-50 предупредил Су-34 об угрозе зенитных управляемых ракет.

Примечательно, что в переговорах нет упоминания о собственной системе предупреждения об облучении самолета Су-34.

Запуск был осуществлен на расстоянии более 80 км. Одна из зенитных ракет достигла высоты 25 км и скорости 4000 км/ч.

Во время выполнения противоракетных маневров Су-34 снизился с высоты 2 км до 300 м. Ракета сдетонировала на неизвестном расстоянии позади самолета, после чего вышло из строя самолетное переговорное устройство.

О других повреждениях самолета информации нет. С момента запуска зенитной управляемой ракеты до выхода Су-34 из-под облучения прошло не менее 3 минут 20 секунд.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия продолжает производить боевые самолеты, в том числе фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34/34М. Эти самолеты являются носителями управляемых авиационных бомб (КАБ), которыми россияне активно бьют по позициям украинских военных и мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, за первые шесть месяцев 2024 года Силы обороны Украины поразили более 30 самолетов оккупационных войск РФ. Большинство из них – на Донбассе. В частности, было поражено около 13 Су-34.

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