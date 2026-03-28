В сети показали, как украинские защитники отбивали массированную атаку на Одессу. Видео

В ночь на 28 марта российские оккупанты устроили массированную атаку на Одессу. Россияне направили на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед".

На защите украинского неба, в частности, стояли наши мобильные группы ПВО, которые отработали по вражеским целям. Видео боевой работы опубликовал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

"Отражение вражеской атаки на Одессу добровольцами подразделения "Одесчина" УДА в составе ДФ территориальной общины города", – говорится в сообщении.

На кадрах видно работу защитников неба по российским дронам и сбивание одного БПЛА, который взорвался прямо в воздухе.

Стоит отметить, что этой ночью враг применил 273 средства воздушного нападения. Основным направлением вражеского удара этой ночью стала Одесская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Силам ПВО удалось обезвредить 252 цели, но, к сожалению, зафиксированы попадания на некоторых локациях.

Напомним, в ночь на 28 марта войска страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", прозвучала серия взрывов, известно как минимум об 11 пострадавших, среди которых ребенок, один человек умер в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 марта оккупационная армия России устроила очередную атаку по городу Кривой Рог Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела погиб мирный житель, поврежден объект промышленной инфраструктуры

