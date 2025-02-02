В Сумах в больнице скончался 18-летний парень, пострадавший в результате удара армии России 30 января

В воскресенье, 2 февраля, в больнице скончался 18-летний парень из Сум, пострадавший в результате российской атаки 30 января. Тогда вражеский дрон попал по десятиэтажному дому, разрушив ряд квартир и отняв жизнь мирных жителей.

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На сегодня количество погибших возросло до 11 человек. Об этом сообщили в Сумской городской военной администрации.

"Вечная память. Не простим", – отметили в ведомстве.

В Facebook-сообществе "Суми небайдужі" тоже выражаем самые искренние соболезнования родным и близким парня, указав, что его звали Денис Журба.

Накануне, 1 февраля, в больнице скончалась 76-летняя женщина, которая пострадала в результате того теракта.

Напомним, что в ночь на четверг, 30 января, во время дроновой атаки РФ "Шахед" пробил жилую многоэтажку в Сумах по улице Героев Крут. Удар разрушил пять квартир на четырех этажах и 12 балконов, повредил еще ряд помещений, в том числе и в другом доме, а также более 20 автомобилей.

В результате атаки пострадали 13 человек, среди которых ребенок. Во время аварийно-спасательных работ из-под завалов достали тела девяти жителей. В частности, погибли три супружеских пары.

Среди жертв российского удара оказались родители музыканта Ники Зеновой – Светлана Левицкая (Зенова) и Александр Левицкий, от квартиры которых осталась только дыра.

По данным Сумской ОВА, в последующие дни специалисты продолжили разбирать завалы. Полиция обеспечивает охрану территории, доступ к поврежденному подъезду ограничен – жителям только разрешили забрать необходимые вещи.

В то же время в доме уже восстановлены электро-, водо- и газоснабжение, заработали лифт; там провели работы по восстановлению теплоснабжения, аварийному закрытию окон и балконов.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля российские оккупанты нанесли авиаудар по Юнаковской громаде на Сумщине. В результате атаки погибли двое патрульных полицейских, осуществлявших патрулирование в населенных пунктах, а впоследствии под завалами было найдено тело еще одного полицейского.

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