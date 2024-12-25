На войне в Украине ликвидировали 18-летнего российского оккупанта, которого на фронт завербовал местный чиновник. Захватчик успел повоевать против нашей страны всего полгода.

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Оккупанта уничтожили в результате минометного огня на одном из направлений. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В апреле текущего года глава района в Красноярском крае Константин Дизендорф похвастался встречей с 18-летним Александром Виншу, которого отправили воевать против Украины.

Позже чиновник попытался оправдаться и заявил, что 18-летний юноша якобы сам принял решение поехать на войну в Украину. Глава района выдал, что студент "принял решение заключить контракт и отправиться на СВО защищать родину".

Также в сети припомнили недавнее заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что Украина якобы "собирается погнать на убой 18-летних пацанов". Военного преступника упрекнули во лжи и констатировали, что на самом деле РФ загоняет на фронт всех подряд.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают уничтожать российскую оккупационную армию на востоке страны. Очередную колонну вражеской бронетехники защитники разбили на Времевском направлении вблизи Нового Комара.

Ранее сообщалось, что украинские воины 24 декабря уменьшили численность российской армии на 1600 оккупантов. Уничтожены также десятки единиц военной техники и вооружений.

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