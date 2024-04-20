В Украине объявлялась масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

В Украине днем 20 апреля объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Враг поднимал в небо истребители МиГ-31К, являющиеся носителем "Кинжалов".

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – сообщили в Воздушных силах ВСУ по состоянию на 13:20.

По состоянию на 13:26 мониторинговые каналы сообщили о движении ракеты на Харьковщину.

Также отмечается, что еще один МиГ-31К взлетел с аэродрома "Приволжский" в Астраханской области и двигается в направлении акватории Черного моря.

В 13:47 в Воздушных силах сообщили об отбое ракетной опасности в Украине, кроме Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

"Кинжалы" считаются особенно опасными ракетами, поскольку способны лететь с гиперзвуковой скоростью в 10 раз выше скорости звука и маневрировать в полете. Они гораздо быстрее "Калибров" и "Искандеров".

Отметим, во время массированной атаки 21 марта силы украинской ПВО сбили два "Кинжала", летевшие на Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГУР, ежемесячно в РФ изготавливают в среднем 4-5 "Кинжалов". По состоянию на начало апреля у войск РФ может быть накоплено около 80 таких ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!