В Украине определенным категориям заключенных разрешат служить в ВСУ: что известно

Верховная Рада приняла в среду, 10 апреля, за основу законопроект №11079-1, который разрешит определенным категориям заключенных служить в Вооруженных силах. В частности, будет предоставляться возможность служить заключенным по нетрудным статьям.

За закон проголосовал 281 нардеп. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Определенным категориям заключенных позволят служить в ВСУ №11079-1. Принято за основу с доработкой. То есть будет еще второе чтение! За – 281", – говорится в сообщении.

В частности, возможность служить будет предоставляться заключенным по нетрудным статьям.

"Надо дать возможность осужденным воевать, если они хотят", – добавил Гончаренко.

Следует отметить, что Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Из него были исключены нормы о демобилизации и ротации военных. Важно, что законопроект может изменяться, ведь любые правки могут быть отклонены при рассмотрении в ВР. Финальная версия будущего закона будет озвучена во время одобрения документа во втором чтении.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины отдельно рассмотрит положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Комитет по национальной безопасности и обороне принял соответствующее решение 13-ю голосами "за".

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.