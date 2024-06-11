'Важно иметь общее видение': Сырский обсудил с главой военного комитета НАТО ситуацию на поле боя и потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Военачальники обсудили ситуацию на поле боя в Украине, а также потребности сил обороны для того, чтобы дать отпор российским оккупационным войскам.

Об этом Сырский сообщил на своем канале в Telegram. Разговор состоялся в понедельник, 10 июня.

Главком отметил, что только вернулся из района проведения боевых действий и лично оценил обстановку на разных направлениях и общался с командирами бригад на местах. О ситуации на фронте он рассказал Робу Бауэру.

"Важно иметь общее видение ситуации с нашими партнерами. Благодарю Альянс за поддержку и рассчитываю на дальнейшее расширение сотрудничества ради мировой безопасности", – написал Сырский.

Напомним, накануне Роб Бауэр сказал, что Украина должна получить право наносить удары западным оружием по всей территории России. Ограничения по дальности должны быть сняты.

По его словам, снятие этих ограничений на удары по РФ поможет Украине эффективно защищать себя. Свое мнение он объяснил военной логикой.

21 марта глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр посетил Киев и выступил на Киевском форуме безопасности. По его словам, этот визит позволил ему выразить "глубокое уважение" к мужеству и силе украинцев, которые они продемонстрировали как на поле боя, так и вне его.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сырский заявил, что ВСУ продолжат меняться и развиваться, несмотря на полномасштабную войну. Главная задача – сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций.

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