'Весь мир должен это знать': 'Новая почта' показала еще одно видео ракетного удара РФ по терминалу в Харькове

Российская террористическая армия вечером 21 октября нанесла ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате теракта погибли сотрудники предприятия.

В момент совершения атаки на терминале во всю кипела работа. Об этом сообщает "Новая почта" в соцсети X, ранее известной как Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Логистическая компания опубликовала запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали последние секунды перед ракетным ударом. Более того, "Новая почта" таким образом пытается доказать мировой общественности, что российские оккупанты обстреляли гражданский объект.

Также на предприятии заявили, что весь мир должен видеть это видео, чтобы понимать, что Россия является государством-террористом.

"Другое видео снято за несколько секунд до вчерашнего ночного ракетного обстрела харьковского депо "Новая почта". Еще одно доказательство того, что это гражданский объект. Инфраструктура, которая жизненно важна для гражданского населения. Россия – это террористическое государство, и весь мир должен это знать!", – говорится в сообщении.

Видео дня

Также на "Новой почте" назвали имена своих сотрудников, которых Россия убила вечером 21 октября ракетным ударом по поселку Коротич в Харьковской области. В результате атаки российских войск по терминалу компании погибло шесть молодых парней.

Напомним, накануне в сети опубликовали еще одно видео с моментом ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате теракта на месте происшествия поднялся огромным столб огня.

Ранее сообщалось, что вечером 21 октября страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла удары по Харьковщине баллистическими ракетами, в областном центре слышали взрывы. Враг ударил по терминалу Новой почты в поселке Коротич.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты цинично оправдали очередной теракт армии РФ. В этот раз россияне нашли причины, почему оккупанты решили ударить ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В стране-агрессоре выдали, что на терминале НП якобы размещали боеприпасы.